La Roma vince 1-0 contro il Genoa e strappa il biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia. Con José Mourinho in panchina la squadra giallorossa ha mantenuto la porta inviolata in 18 partite casalinghe in tutte le competizioni: come ricorda Opta, nessuna squadra di Serie A conta più clean sheet interni nel periodo (18 anche Inter e Juventus).