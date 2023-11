Florentino Perez l'ha ripetuto forte e chiaro: serve la Superlega. Queste convinzioni non sono piaciute alla Liga, che ha replicato senza fronzoli: "Fa un’evidente demagogia riguardo al prezzo del calcio televisivo, tenendo conto che è possibile vedere le partite per meno di 100 euro al mese, grazie alle offerte degli operatori. D’altro canto, la Liga non ha la capacità di determinare il prezzo addebitato ai tifosi per il prodotto".

"Finalità legittime e legali che ovviamente non vanno a vantaggio dei loro particolari progetti come la Superlega, progetto che, contrariamente a quanto affermato, è stato giudizialmente riconosciuto come generatore di conflitto di interessi e grave danno per le leghe nazionali".