La Juventus si aggiudica il derby battendo 4-2 il Torino nel match che ha chiuso la 24esima giornata di Serie A. Tanti rimpianti per la squadra granata che passa due volte in vantaggio, prima con l'ex Inter Karamoh e poi con Sanabria. Nel mezzo il gol di Cuadrado, poi la rete di Danilo a fine primo tempo. Nella ripresa, dopo due traverse colpite da Vlahovic e Linetty, è l'ex della partita Bremer di testa a siglare il gol del 3-2. Nel finale arriva anche il poker targato Rabiot. La squadra bianconera sale a quota 35 punti in classifica e allunga sul Torino fermo a quota 31.