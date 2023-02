L'ottavo di finale di Europa League contro la Juventus sarà un 'derby d'Italia' personale per Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo dichiarato tifoso interista. Ai microfoni di Sky Sports Deutschland, l'azzurro parla così dei prossimi avversari europei: "La Juve è un club incredibile, ha una grande storia e conosco anche alcuni dei loro giocatori. Ho sempre sognato di giocare in stadi come quello. Quando il Friburgo è stato estratto con la Juve abbiamo tutti sorriso.