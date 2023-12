Il Manchester City fa ancora la spesa in casa River Plate. Dopo aver acquistato nel gennaio 2022 Julian Alvarez, che dal Qatar in poi ha vinto tutto tra club e Nazionale argentina, gli inglesi hanno sciolto le riserve decidendo di pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro inserita nel contratto di Claudio Echeverri, trequartista classe 2006, che firmerà un contratto a lungo termine coi Citizens, ma resterà parcheggiato ai Millonarios per un altro anno. Lo rivela César Luis Merlo, esperto di mercato argentino, secondo cui è in questi minuti è in corso lo scambio di documenti.

