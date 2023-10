Mediaset conferma l'esclusiva per la Coppa Italia e la Supercoppa anche per il triennio 2024-2027: la tv del Biscione, dal 2021 detentrice dei diritti del torneo con ottimi riscontri a livello di Auditel, secondo quanto riferito da Calcioefinanza.it ha presentato alla Lega Serie A un'offerta di circa 56 milioni di euro (compreso parte variabile) e più di 2 di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni annui rispetto ai 48 milioni annui che ha versato nel triennio precedenti. La votazione dell'assemblea di Lega Serie A ha visto 18 voti favorevoli, con il Napoli astenuto e la Fiorentina astenuta per delega (non era collegata e aveva dato la delega al Napoli).