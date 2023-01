"No, lo conosco, è un ragazzo straordinario che in campo dà sempre tutto innamorato dell'Inter. Ho diversi giocatori in scadenza ma so che ho una società forte sempre vicina e sta cercando di lavorare al meglio per tutte le situazioni in ballo".

Lettera a Babbo Natale Marotta?

"I dirigenti sono sempre qui con me e operativi, sappiamo il momento che stiamo attraversando nel calcio italiano. Sono sempre attenti, vediamo".