Fabio Caressa, nel consueto appuntamento su Radio Deejay, ha fatto il suo pronostico per la sfida di domani: "Per la partita di domani sera dico X. Arnautovic? Non capisco perché abbia peggior stampa rispetto a Sanchez. A Lisbona hanno segnato entrambi ma lui ha preso 5, il cileno invece 7", ha concluso Caressa.