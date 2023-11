Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni ha commentato il difficile impatto di Lucas Beltran con la realtà viola: "Sono sicuro che uscirà dal 'letargo del gol”'perché ha le capacità e tutte le carte in regola per fare bene. È molto bravo e dinamico, però non può giocare spalle alle porta perché se lo mangiano i difensori avversari come è accaduto contro l’Inter. Non gli lasciavano giocare un pallone e lui adesso deve capire come agire al meglio contro i difensori avversari. Deve tornare indietro e poi trovare lo scatto decisivo, altrimenti non può diventare efficace".

Momento difficile che all'ex River Plate è costato anche la convocazione con la Nazionale argentina: "Lionel Scaloni questa volta non lo ha chiamato. Non può riporre fiducia totale su un calciatore che non viene impiegato con continuità nel proprio club. E poi non dimentichiamoci che il nostro commissario tecnico ha Lautaro Martinez e Julian Alvarez".