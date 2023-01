Giancarlo Abete, presidente della Lega nazionale Dilettanti, intervenuto a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, ha parlato a proposito di varie questioni che riguardano il calcio italiano, dalle riforme alla lotta scudetto, il numero uno della Lnd dice: "Il presidente Gravina nell’ultimo consiglio federale ha riproposto la necessità di un incontro tra tutte le componenti che avverrà dopo la Supercoppa e dopo le elezioni della Lega Pro a febbraio. L’obiettivo era che ci fosse una proposta unitaria e organica dalle leghe professionistiche, ma questo non è avvenuto perchè le leghe professionistiche non hanno trovato una sintesi. La Lnd ha rinunciato al diritto di veto per favorire la logica del confronto aperto ma le leghe professionistiche hanno voluto mantenerlo. Il problema sono la sostenibilità economica, il meccanismo di promozioni e retrocessioni che sembra troppo stressato visto che c’è troppa differenza tra le categorie e il numero di società professionistiche. Se non c’è l’accordo bisogna tornare all’idea iniziale dell’assemblea per togliere il diritto di veto".

Sull'eventuale organizzazione degli Europei del 2032 in Italia:

"Speriamo di farcela, è un obiettivo primario della federazione. Ce la metteremo tutta per avere gli Europei del 2032, che possono agevolare nella ristrutturazione e nella costruzione di nuovi stadi anche se questo discorso dovrebbe muoversi in modo autonomo rispetto all’assegnazione dell’Europeo perchè siamo indietro rispetto agli altri Paesi".