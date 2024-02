Ultimo allenamento prima della partenza per Milano, dove domani sera la Salernitana di Fabio Liverani farà visita all'Inter. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, il mister ha diramato la lista dei convocati per la gara del suo esordio contro la capolista, lista nella quale non compaiono i nomi di Bradaric, Fazio, Pirola, Gyomber, Pierozzi e Ikwuemesi. Il primo assente perché squalificato, gli altri indisponibili. Torna invece Pasalidis dopo l'infortunio alla spalla. Di seguito la lista completa dei giocatori convocati:

PORTIERI: Costil, Ochoa, Allocca;

DIFENSORI: Boateng, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

ATTACCANTI: Candreva, Dia, Simy, Tchaouna, Weissman.