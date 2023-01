"Più che piovere sul bagnato, qui grandina: Ismael Bennacer nel derby non ci sarà". Lo conferma oggi la Gazzetta dello Sport , che poi sottolinea: "È la peggiore delle notizie per aprire la settimana che condurrà alla sfida di domenica: per questo Milan che va a tentoni e che ha un disperato bisogno di ritrovare le coordinate, perdere l’unico vero navigatore della manovra significa esporsi a nuove, pericolosissime sbandate".

L'algerino aveva saltato il Sassuolo per squalifica e sarebbe tornato fresco per l'Inter. Ieri, invece, la doccia gelata: l'infortunio di sabato scorso è più grave del previsto. "I primi esami a cui Bennacer si è sottoposto non hanno permesso di valutare l’entità dello stop: quel che è certo è che Ismael si è fermato per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Verrà rivalutato con nuovi esami tra quattro-cinque giorni: in parole povere, quando la preparazione della sfida con l’Inter sarà alle battute finali, il Milan avrà un quadro più chiaro sulle condizioni del suo centrocampista", spiega la rosea.