Sono 24 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Inter, gara valida per l'11esima giornata di Serie A, in programma domani alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Nella lista pubblicata sul sito del club bergamasco si nota la presenza di Giorgio Scalvini, da considerarsi, dunque, recuperato dopo aver superato la lombalgia che gli aveva impedito di giocare il secondo tempo di Empoli. Da capire se il nazionale italiano verrà impiegato o meno dal 1' minuto: in caso negativo, è pronto Rafael Toloi. Ecco l'elenco completo:

Adopo Michel (25), Bakker Mitchel (20), Bonfanti Giovanni (43), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), De Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hateboer Hans (33), Holm Emil (3), Kolašinac Sead (23), Koopmeiners Teun (7), Lookman Ademola (11), Miranchuk Aleksey (59), Muriel Luis (9), Musso Juan (1), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Ruggeri Matteo (22), Scalvini Giorgio (42), Scamacca Gianluca (90), Toloi Rafael (2) Zappacosta Davide (77), Zortea Nadir (21).