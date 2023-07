Chiusa l'esperienza alla Sampdoria, che ha deciso di dismettere la squadra femminile, Alice Regazzoli vivrà quest'anno una nuova avventura a Como. La formazione lariana ha infatti annunciato l'arrivo in prestito dall'Inter Women della centrocampista classe 1999, che avrà la maglia numero 23. "Sono contenta di far parte di questo nuovo gruppo, con cui inizierò questa nuova avventura. Sono pronta e carica per iniziare, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi e di fare qualcosa in più", le parole di Regazzoli per il sito ufficiale del Como Women.