Il neo attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro giapponese dell'Inter. È l'occasione per raccontare il suo primo approccio con la sua nuova squadra: "Ho trovato quello che immaginavo prima di metter piede qui: una grande squadra, una società organizzata, allenamenti di alta qualità. Adoro esserci. Cosa mi hanno trasmesso capitan Lautaro e mister Inzaghi? Non molte parole, ma mi hanno trasmesso fiducia: “Abbiamo bisogno di te, ci aiuterai molto”, mi hanno detto".

Su di lui dicono che non segna tanti gol: "Sa come rispondo? Che quella scorsa è stata la prima stagione della mia carriera in cui ho fatto il centravanti, prima ho sempre giocato da esterno. È il ruolo che preferisco, per il mio gioco è meglio: posso stare vicino alla porta, attaccare lo spazio, far gol, insomma il mio lavoro. Meglio un gol o un assist? E cosa cambia? Alla fine dell’azione, è sempre più uno per la mia squadra. Conta vincere, conta aiutare i compagni a farlo. Dissi che volevo diventare più forte di Lukaku? Rispetto a quando parlai in quel modo sono cresciuto, come giocatore e come persona. Dico solo che io e Lukaku siamo differenti. Lo rispetto, ma io sono altro, siamo molto diversi".

Tra le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l'Italia anche il passato da calciatore del padre Lilian: "Se ha inciso? Sì. Avevamo diverse opzioni in mano, le abbiamo valutate tutte. Lui mi ha consigliato l’Inter. Mi ero già immaginato due anni fa di portare addosso questa maglia. E poi le racconto: l’Inter e i suoi dirigenti mi sono stati molto vicini anche dopo l’infortunio, mi hanno consolato. Questa cosa non l’ho dimenticata. E così ora è stato naturale scegliere loro. Avere la possibilità di ricominciare quello che il destino mi aveva tolto due anni fa: incredibile. Il Milan? Eh, i tifosi rossoneri saranno arrabbiati con me… Ma pazienza! Ognuno fa le sue scelte, io so perché l’ho fatto. Non sono preoccupato dei fischi che mi arriveranno. Tanto è un derby, sarebbero arrivati in ogni caso".