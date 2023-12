Rispetto alla scorsa stagione, Inter, Roma e Lipsia sono le tre novità nella top 10 del ranking UEFA per club. La squadra di Simone Inzaghi, vice campione d'Europa in carica, ha fatto un bel balzo in graduatoria issandosi al sesto posto proprio davanti ai tedeschi, al Chelsea e al Manchester United, che hanno perso rispettivamente quattro e una posizione. I giallorossi, invece, chiudono la classifica d'élite dominata dai campioni del mondo del Manchester City, stabili al primo posto con cinque punti di coefficiente di vantaggio sul Bayern Monaco, che si è confermato in seconda piazza. Sul gradino più basso del podio il Real Madrid, che ha scalato tre posizioni in un anno. La top 10:

1 (=) Man City (Inghilterra) 141.000

2 (=) Bayern (Germania) 136.000

3 (+3) Real Madrid (Spagna) 123.000

4 (+1) Paris Saint-Germain (Francia) 108.00

5 (-2) Liverpool (Inghilterra) 107.00

6 *Inter (Italia) 99.000

7 *Lipsia (Germania) 96.000

8 (-4) Chelsea (Inghilterra) 96.000

9 (-1) Man United (Inghilterra) 92.000

10 *Roma (Italia) 91.000

*New entry nella top ten rispetto alla classifica di fine 2022

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!