Altro conto da regolare per l'Inter rispetto alla scorsa stagione. Dopo i tanti già archiviati, non resta che la Lazio all'Olimpico, match che da anni è tabù per i nerazzurri. Tra l'altro, i biancocelesti in casa hanno una difesa ermetica e non subiscono gol da tre gare: l'ultimo risale alla sfida con l'Atalanta dello scorso 8 ottobre.

QUI LAZIO – Un paio di dubbi per Sarri, con Pellegrini e Vecino che ieri non si sono allenati: al massimo per loro sarà panchina. Recuperato Patric che dovrebbe essere regolarmente in campo dall'inizio con Casale. Marusic più di Hysaj a sinistra. Rispetto a Madrid, torna Rovella in cabina di regia. Immobile in vantaggio su Castellanos per giocare come punta nel tridente assieme a Felipe Anderson e Zaccagni. Restano ai box Romagnoli e Isaksen.

QUI INTER – Inzaghi ancora in emergenza. Anzi, rispetto alle utlime uscite, per il tecnico nerazzurro i problemi sono aumentati: oltre a De Vrij e Dumfries, fuori causa anche Cuadrado (ne avrà per almeno tre mesi) e Sanchez (fermato da un lieve affaticamento muscolare). La buona notizia è il recupero di Pavard, fuori da un mese e mezzo: il francese è stato convocato, ma chiaramente non partirà titolare. Il dubbio è quello che riguarda l'out di destra: Darmian da quinto con Bisseck in difesa oppure lanciare Carlos Augusto con l'ex United braccetto? L'ex Monza è stato provato in settimana in quella posizione e potrebbe essere l'idea prescelta considerando la pericolosità del tridente laziale. Per il resto, rispetto alla Champions, tornano dal 1' Bastoni, Barella e Lautaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Panchina: Sepe, Mandas, Gila, Hysaj, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Pedro, Castellanos.

Allenatore: Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Isaksen, Romagnoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Pavard, Bisseck, Stabile, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Vrij, Dumfries, Sanchez, Cuadrado.

ARBITRO: Maresca.

Assistenti: Passeri e Garzelli.

Quarto ufficiale: Rapuano.

Var: Di Paolo (Gariglio).

