Romelu Lukaku è pronto a presentare il secondo 'due di picche' all'Al Hilal in pochi giorni.

Dopo il no fatto pervenire, tramite uno dei suoi rappresentanti, l'avvocato Ledure, agli emissari della Saudi Premier League, in Europa a fare shopping di grandi campioni, Big Rom ribadirà lo stesso concetto anche a Kalidou Koulibaly, che lo sta pressando e soprattutto dopo che il Milan si è dichiarato pronto a fare un'offerta al Chelsea per acquistarlo. La mossa del Diavolo, spiega ancora la rosea, avrà inesorabilmente delle conseguenze sulla trattativa tra l'Inter e la società inglese, che resta in piedi ma si è decisamente complicata. Da par suo, il giocatore, in costante contatto con la Roc Nation, l'agenzia che ne cura gli interessi, ribadirà sua volontà di restare in nerazzurro anche a Todd Boehly, proprietario dei Blues.