L'eurogol di ieri contro il Frosinone ha permesso all'Inter di riconquistare la vetta e a Federico Dimarco di offrire un nuovo assaggio del suo grande talento. Dimash è uno dei top d'Europa del suo ruolo e questo in Viale della Liberazione lo sanno bene, motivo per cui si vuole accelerare anche sul rinnovo di contratto del Figlio della Nord.

L'intesa definitiva tra le parti non è stata ancora raggiunta, ma gli incontri e i contatti continui con il procuratore inglese che lavora per la Roc Nations (l'agenzia cura gli interessi del 32 nerazzurro) "hanno messo la strada in discesa", spiega La Gazzetta dello Sport. Dimarco passerà dagli attuali 2,2 milioni a stagione ad oltre 4, raddoppiando di fatto il suo ingaggio. La rosea riferisce che c'è ancora qualcosa da limare sui bonus e la parte fissa, ma resiste la convinzione di arrivare alla fumata bianca in tempi brevi.

