L'Inter torna a sorpresa su Lazar Samardiz. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra non ha mollato il centrocampista tedesco naturalizzato serbo dell'Udinese dopo la telenovela estiva e il caos scoppiato dopo le visite mediche effettuate a Milano dallo stesso giocatore. L'Inter starebbe infatti valutando di riallacciare i discorsi e provare il bltiz, ma soprattutto l'obiettivo è quello di battere la concorrenza della Juventus. La dirigenza bianconera, dopo aver perso per squalifica Pogba e Fagioli, potrebbe anticipare il colpo già a gennaio e l'Inter così potrebbe tornare alla carica.

Il Derby d'Italia però non si ferma a Samardzic. Inter e Juventus sono sulle tracce anche di Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto con il Napoli. Anche in questo caso la situazione è la stessa: i bianconeri hanno necessità di intervenire, i nerazzurri restano alla finestra e aspettano l'occasione giusta per affondare il colpo. Zielinski è il classico colpo a parametro zero nelle corde di Marotta, l'ingaggio non sarebbe un problema per le casse nerazzurre.

