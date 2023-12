Tra non molto, l'Inter ufficializzerà il rinnovo di contratto del suo capitano, Lautaro Martinez, fino al 2028. Una notizia che tutto il calcio italiano deve accogliere con orgoglio, secondo Gianluca Di Marzio: "Lautaro non spinge per andare via, vuole legarsi ai nerazzurri e ci sarà un prolungamento con tanto di adeguamento economico - le sue parole a Sky Sport -. E' un aspetto positivo per la Serie A che giocatori top come l'argentino stiano bene da noi. L'Inter lo deve considerare un grande attestato di stima".

