Le prime braccia che si aprono per accogliere Juan Cuadrado nel mondo Inter, ancora scosso per il suo arrivo, sono quelle di una leggenda del club milanese, quell'Ivan Ramiro Cordoba che con lui condivide la nazionalità colombiana: "In bocca al lupo Juangui Cuadrado. So che darai tutto per questa maglia. Ti fa onore la scelta verso gli obbiettivi sportivi più che per i soldi. Bello continuare a lottare ad alti livelli. Forza Inter", ha scritto su Instagram l'ex capitano dei Cafeteros commentando un post della Gazzetta dello Sport.

"Siamo molto amici, parliamo spesso. Quando stavo per superare il suo record di partite giocate in Europa da un colombiano scherzavamo insieme, gli dicevo che non sarei mai riuscito a superarlo, ma lui mi ha caricato dicendomi che ce l'avrei potuta fare. Poi sono stato fortunato perché ho giocato tantissime partite: più che un esempio, Ivan è un mio amico, parliamo spesso e sono contento di poter essere qui, accostato a lui", aveva dichiarato l'ex Juve poco prima parlando di Cordoba nella sua prima intervista ufficiale da giocatore della Beneamata.