Intervenuto negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore Giuseppe Bergomi analizza così le parole di Massimiliano Allegri sulla lotta Scudetto, con il tecnico della Juventus che ha voluto mettere tutta la pressione sulle spalle dell'Inter: "Allegri dice che l'Inter è costruita da anni per vincere gli Scudetti, ma sono anni che fa il mercato alla pari o con il segno più. Poi è vero che riesce sempre a costruire ottime squadre. Allegri non lo dirà mai che per lo Scudetto ci sono anche loro".

E ancora: "Io aspettavo questa partita con l'Atalanta, non è facile con le squadre che vanno sopra ritmo. L'Inter contro il Salisburgo ha sofferto anche se con la sofferenza ci sta bene. Sta proseguendo il cammino degli ultimi due mesi. L'Inter deve fare un turnover più massiccio delle altre squadre per mantenere il suo livello, è importante che rientrino dei giocatori nelle rotazioni".