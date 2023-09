"Sono quattro episodi decisivi in sei partite. A me fanno male le ingiustizie. Questi sbagli così chiari, evidenti, che vedono tutti mi dispiaciono tanto. Ma mi dispiace anche per l'arbitro che ha commesso questi sbagli davanti al pubblico. È come se io metto dall'inizio la mia squadra in dieci". È una furia Thiago Motta nel post-gara del match pomeridiano contro il Monza, gara condizionata dagli episodi e finita in polemica come si può notare dalle parole dell'allenatore del Bologna in conferenza stampa: "Mi dispiace perchè di queste cose ne parliamo anche prima delle partite, essere leali e giocare bene a calcio, però c'è stata una terza squadra oggi in campo che non riesco a capire. Lo dico sinceramente: mi dispiace anche per l'arbitro. Non vorrei essere al suo posto adesso. Io penso sempre che noi dobbiamo aiutare l'arbitro, ma anche lui deve aiutare noi. Alcune situazioni sono incredibili. Se il ritmo è questo non so dove andremo a finire" ha continuato.

Crede che siete stati presi di mira dagli arbitri?

"Io non penso che gli arbitri vanno contro di noi, assolutamente non lo penso. Però voglio la tensione giusta da parte loro, perchè 4 episodi del genere in 6 gare sono troppe. Voglio avere il giusto rispetto per i calciatori, i nostri tifosi, la nostra società. I miei giocatori tutta la settimana fanno il massimo, ci vuole più attenzione".