Il Torino domina il primo tempo, passa in vantaggio con il gol di Toni Sanabria servito da Valentino Lazaro, e non vede aumentare il proprio vantaggio per l'ennesima giornata di grazia del nuovo portiere della Salernitana Guillermo Ochoa che torna a fare parate decisive in quantità industriale. Troppo da sopportare per i tifosi per la Salernitana che accompagnano con fischi l'uscita della squadra all'intervallo; episodio che però fa scattare la scintilla ai campani, che nella ripresa partono con un piglio decisamente aggressivo, impattando dopo pochi minuti della ripresa con Tonny Vilhena. Poi è la squadra di Ivan Juric a riprendere il pallino del gioco ma ancora Ochoa risulta decisivo in almeno due occasioni.