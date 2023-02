Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha voluto tenere alta la tensione. Con la vittoria contro lo Spezia, i bianconeri salgono al settimo posto, ma l'allenatore livornese ha voluto sottolineare come senza penalizzazione la sua squadra sarebbe al momento a pari punti con l'Inter: "Se la testa era già al Nantes? No, assolutamente - ha esordito -. Dobbiamo fare questa rincorsa in classifica. Abbiamo raggiunto il settimo punto, i punti fatti sono gli stessi dell’Inter, siamo contenti. Dobbiamo migliorare, contro il Nantes preso solo un contropiede, oggi abbiamo giocato peggio ma abbiamo vinto”.