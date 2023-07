Adesso è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle United. Il club del nord d'Inghilterra ha comunicato l'acquisto dal Milan del centrocampista attraverso tutti i suoi canali.

We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from AC Milan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James' Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro!