Un'altra stella del calcio emigra nella Saudi Pro League. Dopo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e gli altri, anche Neymar non ha saputo resistere alla tentazione dei soldi dell'Arabia Saudita, dicendo sì all'ingaggio faraonico che gli offerto l'Al-Hilal. Il brasiliano lascia il Paris Saint-Germain, che sei anni fa lo aveva prelevato dal Barcellona per la cifra record, ancora imbattuta, di 222 milioni di euro. "Sono qui in Arabia Saudita, sono un giocatore dell'Al-Hilal", le parole di O'Ney contenute nel video-annuncio pubblicato su Twitter dal club di Riad.