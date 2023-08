Il PSG corre ai ripari rispetto alle numerose indiscrezioni di calciomercato che vedrebbero anche Neymar jr sul mercato dopo l'addio di Leo Messi e rinforza l'attacco a disposizione del neo-allenatore del club Luis Enrique. I parigini hanno infatti ufficializzato l'acquisto di Ousmane Dembelé, in arrivo dal Barcellona per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. I due non si erano incrociati nel club catalano, con "Lucho" che ha lasciato la panchina proprio nel 2017 quando arrivò il francese dal Borussia Dortmund.

Dembelé ha firmato un contratto quinquennale e si candida a diventare una delle stelle del nuovo corso del PSG targato Luis Enrique.

Luca Pesenti