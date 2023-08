Sembrava fatta e invece adesso si complica il passaggio di Mehdi Taremi al Milan. A spiegarlo è Gianluca Di Marzio: "L'accordo con il Porto c'è. Ma l'arrivo in rossonero dell'iraniano al momento è bloccato: il giocatore non ha accettato lo stipendio di 1.5 milioni. Intanto l'iraniano per il suo contratto si è affidato a un agente, molto vicino al Porto, che ha chiesto cifre più elevate sia per lo stipendio ma anche per le commissioni. Operazione che dunque si è complicata. Resta da capire quanto il Milan è disposto a pagare per le commissioni", si legge.