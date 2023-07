Kylian Mbappé ha rifiutato l'Arabia. A renderlo noto è L'Equipe che parla di muro dell'attaccante francese con i rappresentanti dell'Al-Hilal, presenti a Parigi. Come era già stato ampiamente discusso qualche giorno fa, il club saudita aveva fatto un'offerta di 300 milioni di euro al PSG per acquistare il cartellino dell'attaccante. Una delegazione della dirigenza dell'Al-Hilal, club che peraltro aveva già messo nel mirino Romelu Lukaku, presente "a Parigi per finalizzare l'arrivo del brasiliano Malcom, sperava di poter presentare il suo progetto a Kylian Mbappé", incontro che però non avverrà mai secondo quanto riferisce il quotidiano francese. L'entourage di Kylian Mbappé ha infatti rifiutato ogni conversazione con i rappresentanti del club saudita: il capitano della Nazionale francese non ha mai preso in considerazione l'opzione araba.

Diversamente è invece la situazione di Marco Verratti che secondo quanto svelato da Fabrizio Romano sarebbe in trattativa avanzata con lo stesso club saudita. "Al-Hilal vicino all'accordo con il PSG per il centrocampista italiano" si legge in un tweet.