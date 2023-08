Difficile da realizzare ma non impossibile. È questo il 'giudizio' di SkySport.de in merito alla trattativa tra il Bayern Monaco e il Chelsea per Trevoh Chalobah. Il giocatore naturalizzato inglese vuole fortemente raggiungere il suo ex allenatore Thomas Tuchel, e secondo i colleghi tedeschi può davvero immaginare di farlo, nonostante gli scogli siano attualmente più di uno.

Non c'è ancora una bozza d'intesa tra i due club per il trasferimento del difensore: il Bayern infatti ha avanzato una bozza d'offerta sulla base del prestito, opzione che non scalda dalle parti di Londra dove, sulla falsa riga delle pretese per Lukaku, l'intenzione è quella di vendere ma a titolo definitivo. Situazione di stallo dunque tra i due club che non permette di far scattare la luce verde per la partenza di Benjamin Pavard verso Milano e l'Inter.