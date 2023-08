Mentre dall'Italia continua a filtrare ottimismo sul fronte Benjamin Pavard in ottica Inter, con il Bayern che avrebbe individuato in Chalobah il sostituto del francese, dalla Germania giungono notizie che raffreddano l'entusiasmo. Secondo la Bild, i bavaresi hanno avviato i contatti con il Chelsea per il difensore, ma questa prima conversazione tra le parti, avvenuta tramite Skype, non ha trovato grande riscontro positivo: la pista al momento non si scalda.