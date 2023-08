Dobbiamo aspettare l'ufficialità, ma sembra che Scamacca stia per entrare a far parte della rosa. Come influenzerà il suo arrivo la formazione? Viene incalzato Gian Piero Gasperini a margine del ko contro l'Union Berlino: "Aspettiamo l'ufficialità, ma è chiaro che a partire da lunedì avrò bisogno di iniziare a definire la rosa, anche se ciò potrebbe significare essere in meno. Fino a ora, giocare partite al mercoledì o al giovedì andava bene, ma ora dobbiamo concentrarci su chi farà davvero parte della squadra" ha detto l'allenatore orobico ai canali ufficiali della Dea.