Atra pazza amichevole per l'Inter, che ieri al Mazza di Ferrara ha piegato per 4-2 gli albanesi dell'Egnatia. Ospiti avanti dopo pochi minuti con Duamena, poi ili pareggio in avvio di ripresa con Barella. L'Egnatia si riporta in vantaggio con un calcio di rigore realizzato col cucchiaio da Medeiros, poi a dieci minuti dalla fine il ritorno dell'Inter: doppietta di Lautaro Martinez, un gol su calcio di rigore, e poi sigillo del talento Stabile. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: