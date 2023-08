"Benjamin Pavard non farà parte della squadra del Bayern oggi contro l'Augsburg". Dopo le voci rimbalzate dalla Germania, anche Fabrizio Romano conferma la mancata convocazione del francese per l'imminente impegno in Bundesliga e la voglia del giocatore di sbarcare a Milano: "Vuole solo andare all'Inter - si legge nel tweet -. In casa Bayern si svolgerà un altro giro di colloqui interni e potrebbero essere cruciali. Martedì è stato siglato con l'Inter un accordo da 32 milioni. Ora dipende solo dal via libera del Bayern".

Benjamin Pavard won’t be part of Bayern squad today vs Augsburg. He only wants to join Inter. ️ #FCBayern



One more round of internal talks will take place at Bayern and it could be crucial.



€32m deal agreed with Inter on Tuesday; only depends on Bayern’s green light. pic.twitter.com/O7nzZ6zfzW