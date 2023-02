Si avvicina il momento del ritorno in campo in Champions League per l'Inter, che la prossima settimana ospiterà il Porto di Sergio Conceiçao nell'andata degli ottavi di finale. L'obiettivo chiaro è quello di tornare tra le prime otto squadre migliori d'Europa, cosa che non accade dal lontano 2011; un traguardo importante per il blasone e soprattutto per le casse della società. Secondo i calcoli di Calcioefinanza.it, i nerazzurri, che già hanno incassato 58 milioni di euro dopo la fase a gironi, con l'accesso ai quarti potrebbero arrivare a oltre 68 milioni di euro, senza considerare un ulteriore match casalingo da probabile tutto esaurito e con incassi potenzialmente da record.