"Il prossimo 24 maggio, Simone Inzaghi entrerà all’Olimpico di Roma, che è stato il suo castello, con l’intenzione di calare il poker nerazzurro: un’altra Coppa Italia, dopo quella della stagione scorsa e le due Supercoppe". Così la Gazzetta dello Sport all'indomani del successo netto dell'Inter sulla Juventus che vale un'altra finale di coppa. "La sua Inter si è meritata la finale, battendo la Juve più nettamente di quanto dica il risultato. Ha preso subito per il collo la partita, complice una Madama quasi rassegnata, ha segnato dopo un quarto d’ora con l’ottimo Dimarco, e ha gestito con serenità, con il solo torto di aver lasciato aperta una partita dominata - si legge -. La vittoria tiene l’Inter in corsa su tre fronti e, soprattutto, getta una badilata di fiducia nel cuore della Beneamata sulla soglia del doppio derby europeo e della rincorsa a un posto Champions in campionato. Il migliore? Mkhitaryan. Dopo le risse da saloon delle puntate precedenti, partita corretta, a tratti quasi sedata. Un ammonito per parte. Hanno fatto i bravi, non i belli: gioco scadente".

