C'è un solo dubbio di formazione che frulla nella testa di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, a tre giorni dal debutto nel girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali 2026 contro l'Ecuador: Julian Alvarez o Lautaro Martinez in attacco? L'idea del selezionatore campione del mondo, infatti, è riproporre in blocco l'11 sceso in campo nella finalissima dello scorso 18 dicembre contro la Francia, al massimo lanciando l'interista al posto di chi è stato a tutti gli effetti il titolare nella spedizione di successo in Qatar dell'Albiceleste. "El Araña è titolare nel Manchester City ed è un tassello inamovibile nella squadra di Guardiola.

Dall'altra parte, il Toro sta andando a segno all'Inter ed è il calciatore argentino che ha segnato di più dopo il Mondiale", si legge su TNT Sports.