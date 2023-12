L'Atletico Madrid riprende la sua marcia di alta classifica in Liga battendo 1-0 il Siviglia, al Wanda Metropolitano, grazie a un gol di Marcos Llorente arrivato a inizio ripresa. In dieci dal 70', per l'espulsione lampo di Caglar Soyuncu a 4' dal suo ingresso in campo, i colchoneros questa volta portano a casa l'intera posta in palio scongiurando la beffa che invece era arrivata all'ultimo respiro nel match pareggiato 3-3 contro il Getafe martedì scorso.

Con questo risultato, la squadra di Diego Simeone, avversaria dell'Inter agli ottavi di Champions il 20 febbraio e il 13 marzo, sale al terzo posto, a pari merito col Barcellona.