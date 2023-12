Nella conferenza stampa della vigilia della gara da dentro o fuori dall'Europa per il Benfica contro il Salisburgo, il tecnico dei lusitani Roger Schmidt ostenta grande fiducia nei suoi uomini: "Abbiamo bisogno di due gol in più rispetto all'ultima partita, ma probabilmente non avremo così tante occasioni. Penso che siamo in ottima forma, a mio avviso nella fase migliore di questa stagione per quanto riguarda il calcio giocato. Resta da mostrarlo sul campo. Domani è un’ottima occasione per dimostrarlo, perché se non saremo efficaci saremo fuori dall’Europa.

Per il Benfica è importante disputare le competizioni europee l'anno prossimo. Tocca a noi, daremo tutto".