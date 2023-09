"Se voglio veramente comprare l'Inter? È una bella domanda. Mi piacerebbe molto, ma per comprare serve qualcuno determinato a vendere. E al momento non sembra sia così". Lo ha detto, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, Thomas Zilliacus, l'imprenditore miliardario finlandese che qualche mese fa era stato indicato da Reuters tra i potenziali acquirenti del club nerazzurra. Rumor che ha ripreso vigore nelle ultime ore dopo un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore.

Ha i fondi necessari per completare l’operazione?

"Ho un patrimonio adeguato, a cui si aggiunge l’impegno di soggetti pronti a fare la loro parte. E lavoro per allargare la base dei possibili investitori, come fanno tutti i gestori di fondi".

Ha parlato della sua volontà al presidente Steven Zhang?

"Sì, ma non entro nel dettaglio. Ha fatto grandi cose, i tifosi devono essergli grati. Sarei pronto a entrare con una quota di minoranza. Se avessi la maggioranza, gli chiederei di restare con noi".

Non pensa che Zhang possa vivere con fastidio il fatto che lei sui social parli spesso di Inter?

"È una questione che mi sono posto. Ho lavorato in Asia e so che gli uomini d’affari cinesi amano la discrezione. Ma i miei post sono solo dichiarazioni d’amore all’Inter".