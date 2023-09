La UEFA ha ufficializzato il calendario con gli impegni dell'Inter Primavera nel girone D di Youth League. Si parte con la trasferta di San Sebastian, in programma a mezzogiorno, nel giorno in cui gioca la prima squadra, ovvero il prossimo 20 settembre. Poi due gare casalinghe a Interelllo, quindi i viaggi in Austria e Lisbona, per chiudere con l'impegno tra le mura amiche del 'Konami Youth Development Centre' contro la Real Sociedad. Il quadro completo:

1ª giornata 20.09.23, ore 12 Real Sociedad-INTER

2ª giornata 03.10.23, ore 12 INTER-Benfica | Konami Youth Development Centre

3ª giornata 24.10.23, ore 14 INTER-Salisburgo | Konami Youth Development Centre (diretta TV UEFA)

4ª giornata 08.11.23, ore 14.30 Salisburgo-INTER

5ª giornata 29.11.23, ore 15 Benfica-INTER

6ª giornata 12.12.23, ore 12 INTER-Real Sociedad | Konami Youth Development Centre