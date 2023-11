C'è anche l'Inter su Assan Ouédraogo, centrocampista 17enne che in questa stagione vanta già undici presenze nella Zweite Liga con la maglia dello Schalke 04. Dopo l'anticipazione di Sportitalia, arrivano conferme dalla Germania, dove i giornalisti di Sky Deutschland rivelano che il club nerazzurro è uno dei tanti club ad essersi messo in fila dopo l'interesse manifestato da Milan, Chelsea, Manchester United, Bayern e, soprattutto, Lipsia che pensa di avere in mano le carte giuste per ingaggiare il ragazzo.

Nonostante i rumors continuino ad aumentare sul suo conto, aggiungono i colleghi tedeschi, il giocatore non ha alcun interesse a lasciare i Minatori a gennaio perché intende dare una mano alla squadra fino alla fine della stagione. A luglio, invece, potrebbe decidere di prendere un'altra strada unendosi alla società che saprà portare gli argomenti più convincenti dal punto di vista sportivo. Quanto alla questione economica, Il contratto di sviluppo del talentino verrà convertito in contratto da professionista dal 9 maggio 2024, giorno del suo 18esimo compleanno, e poi resterà valido fino al 2027 con clausola rescissoria variabile. Per il Bayern, infatti, il prezzo è compreso tra i 12 e i 15 milioni di euro, mentre i club stranieri devono mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro.

