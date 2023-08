Alle 12 italiane oggi l'Inter scenderà in campo a Tokyo contro il PSG dell'ex Srkiniar e allenato da Luis Enrique (ma senza Mbappé). Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe schierare a grandi linee la formazione dei titolarissimi, con Thuram e Lautaro in attacco e Frattesi in mezzo al campo. In porta, ovviamente, ancora Stankovic. Occhio a destra dove Cuadrado potrebbe partire dal 1' dopo le buone cose messe in mostra nell'ultimo test.

PROBABILE INTER (3-5-2): F. Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.

