E ora testa alla Spal, ultima tappa del tour-de-force prima della sosta. "Luciano Spalletti avrà nuovamente a disposizione Gagliardini, Dalbert e Joao Mario, i tre giocatori non in lista, ed è possibile che almeno il centrocampista italiano possa trovare spazio tra i titolari a Ferrara - spiega Tuttosport -. Dove potrebbe essere protagonista pure Dalbert anche se la presenza di un pericoloso dirimpettaio come Lazzari potrebbe consigliare Spalletti a una soluzione più difensiva che prevede l’utilizzo di Asamoah, una garanzia pure in copertura a differenza del brasiliano. Al Mazza - dove un anno fa l’Inter pareggiò 1-1 nel periodo più buio della sua stagione -, si rivedrà pure Lautaro Martinez. Non è dato a sapersi se dal primo minuto oppure in corso d’opera: molto dipenderà da come Mauro Icardi - che ha già saltato la gara con il Cagliari per turnover - avrà assorbito le fatiche di coppa. Più difficile pensare che Spalletti possa approcciare in una trasferta tanto delicata con l’idea di far coabitare i due argentini".

