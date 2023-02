"Diventare leader in una squadra come l'Inter è ovviamente importante, ma non penso ci sia un'unica maniera per esserlo. Aiuta sicuramente possedere delle caratteristiche che hanno sempre distinto la squadra, come la "pazzia" o la voglia di non mollare mai. E, quest'ultima, Lautaro la mette in pratica in ogni partita". È il pensiero di Walter Samuel su Lautaro Martinez, giocatore che The Wall conosce bene anche e soprattutto tra le righe della Seleccion e di cui parla a Sportweek. "In qualità di capitano, 'Pupi' Zanetti ha rivestito il suo ruolo al meglio. Ma in 9 anni di Inter ce ne sono stati altri, a livello caratteriale e tecnico" continua rispondendo sui leader della sua Inter.