Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Giacomo Raspadori, che parla delle aspettative sue e del Napoli in questa stagione finora trionfale.

Sincero: Spalletti è più rigoroso dei suoi prof universitari?

"Ehm, sì. Non dà il 30 facile. Ma neanch’io mi do il 30. È un modo di pensare che aiuta a spingersi oltre, se non è un’ossessione. Spalletti si fa sentire, però tutto quello che propone, anche se lo dice in maniera più brusca, lo fa per non farci abbassare la guardia. Il rischio c’è".

Ora non dica che la parola scudetto è vietata…

"Sarebbe ipocrita non parlarne. Una grande occasione costruita con il lavoro di tutti i giorni. È dalla prima giornata che ce lo siamo messo in testa, la mentalità è stata quella giusta, pazzesco l’affetto dei tifosi. Viaggiamo senza mai ricordare di avere dieci, quindici punti di vantaggio, pensando solo a farne altri tre nella prossima. E se gli avversari perdono non ne parliamo".