Fuori Rovella e forse Carlos Augusto, mentre c’è un Gagliardini in più. Come procede il mercato del Monza? Incalzato con questa domanda sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, Raffaele Palladino analizza le mosse dei brianzoli in entrata e in uscita: "Dobbiamo puntellare ancora qualcosa, ma c’è una buona ossatura aggiunta all’alchimia che si è creata nel Monza. Non mi preoccupano i cambiamenti.

Non condivido il mercato aperto mentre si gioca: anche ai giocatori disturba. Mi auguro che Carlos Augusto rimanga, però capisco le dinamiche del mercato. Se il suo bene è un andare in un grande club, credo sia giusto che vada". Il brasiliano, come noto, corteggiato anche dall'Inter per l'eventuale dopo-Gosens.