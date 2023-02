Handanovic 6 Torna dopo 140 giorni e capitola al primo tiro dell’Udinese. Sul resto, nulla da segnalare.

Darmian 6 Fa il suo; sul gol dell’1-1 è costretto a stringere su Beto dal mal posizionamento di Acerbi . D’Ambrosio (1’ st) 7 Entra con ottimo piglio e viene premiato dal lancio-assist per il 3-1 di Martinez.

Acerbi 5.5 Controlla Beto, ma sul par i legge male la situazione .

Bastoni 6.5 Ha molta libertà e la sfrutta, appoggiando l’azione offensiva.

Dumfries 6.5 Nel primo tempo non sfonda , sbaglia un contropiede tre contro uno, ma prende il rigore. Nella ripresa sale di tono e salva il possibile 1-2 di Success.

Barella 6 Evita le sbracciate , ma è sempre molto "vivo". Alterna buone idee a diversi errori .

Brozovic 6 Torna titolare, l’ultima fu proprio all’andata a Udine (17 settembre). Sta bene, corre molto e copre tanti spazi. Fa il suo, senza brillare. Calhanoglu (21’ st) 6.5 Porta un altro ritmo.

Mkhitaryan 7 Una buona mezzora che combacia con l’avvio deciso dell’Inter, poi cala. Ma nella ripresa si rialza: interdizione e soprattutto il bellissimo gol del 2-1. Gagliardini (39’ st) ng.

Dimarco 6.5 Quasi sempre in avanti, costringe Ehizibue sulla difensiva. Per settanta minuti i cross sono meno precisi del solito, poi però arriva il cioccolatino per Mkhitaryan. Gosens (34’ st) ng.

Lukaku 6.5 Ha tanta voglia e lo fa vedere. Lotta su ogni pallone, anche troppo. Sul rigore è fortunato: può ritirarlo e così non macchia il suo ruolino immacolato in Serie A. Martinez (21’ st) 6.5 Fallisce un gol clamoroso, ma 30 secondi dopo si rifà .

Dzeko 5 Poco ispirato, a volte sembra gestirsi troppo. Inzaghi lo lascia in campo e lui si mangia il 2-1 sparando addosso a Silvestri.

All. Inzaghi 6.5 S ta volta il dominio territoriale porta i tre punti, ma sull'1-1 deve ringraziare Success .